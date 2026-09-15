Жаңа курорт Алматыдағы қысқы спортты қалай өзгертеді? – сарапшы пікірі
Алматыда тау шаңғысын бұқаралық спортқа қалай айналдыруға болады?
Жаңа тау шаңғысы курорттарының дамуы Алматыға келетін туристер ағынын арттырып қана қоймай, сонымен қатар қазақстандықтарды қысқы спорт түрлеріне көбірек тарта алады. Алайда, бұқара үшін жаңа трассалар мен аспалы жолдар салу жеткіліксіз. Мұнда қолжетімді баға, ыңғайлы көлік және шаңғышыларға арналған инфрақұрылым болуы аса маңызды. Бұл туралы BAQ.KZ тілшісіне Ұлттық туризм индустриясы қауымдастығының президенті Раушан Шамиль айтып берді.
Оның айтуынша, Алматының көптеген шетелдік бағыттармен салыстырғанда айтарлықтай артықшылығы бар. Таулар қаланың іргесінде орналасқан. Бұл қысқы спортты жеке бір туристік сапар емес, тұрғындардың тұрақты бос уақытының бір бөлігіне айналдыруға мүмкіндік береді.
«Жаңа тау шаңғысы курорты, әрине, Алматы кластерінде үлкен рөл атқарады. Біздің басты артықшылығымыз – таулардың өте жақын орналасуында және алысқа барудың қажеті жоқ. Қазірдің өзінде жастар тау шаңғысына белсенді түрде қызығушылық танытып келеді. Егер қажетті жағдайлар жасалса, көптеген адам біздің беткейлерімізде үйренуге және тұрақты түрде сырғанауға мүмкіндігі болады», – деп есептейді Раушан Шамиль.
Сонымен қатар сарапшы жаңа нысандарды салумен қатар, қолданыстағы инфрақұрылымды дамытып, жұмыс істеп тұрған тау курорттары арасындағы байланысты күшейту қажет екенін атап өтеді.
«Ең алдымен, бізде бар нәрсені дамыту керек. Мысалы, бұған дейін «Шымбұлақты» «Ой-Қарағаймен» немесе «Табағанмен» біріктіру мүмкіндігі талқыланған болатын. Менің ойымша, бар инфрақұрылымды біріктіруден бастап, содан кейін ғана әрі қарайғы құрылысқа көшуге болар еді. Мұнда кешенді тәсіл және сала мамандарының қатысуы қажет», – деп атап өтті ол.
Бұқаралық спортты көлік пен баға айқындайды
Бұқаралық қысқы спорттың дамуындағы басты шарттардың бірі ретінде Раушан Шамиль көлік қолжетімділігін атайды. Оның айтуынша, курорт қаламен тұрақты әрі ыңғайлы қоғамдық көлік арқылы байланысуы тиіс.
«Адамдардың тауға барып-келуіне ыңғайлы болуы керек. Тұрақты әрі жиі қатынайтын көлік қажет. Болашақта Медеу бағытында жеке көліктік шешімдерді қарастырған жөн шығар. Сонда адам қаладан тау инфрақұрылымына жылдам көтеріле алады. Беткейлерге жету қаншалықты оңай болса, қысқы спорт түрлерімен тұрақты түрде айналысатын адамдар соғұрлым көп болады», – деп түсіндірді сарапшы.
Ол демалыс құнын да маңызды фактор деп санайды. Шамиль Раушанның пікірінше, егер жаңа курорттар тек туристерді ғана емес, сонымен қатар алматылықтарды да тартуды көздесе, бәсекеге қабілетті баға өте қажет.
Алайда, бұқаралық тау шаңғысы спорты тек беткейлердің өзін дамытуды ғана талап етпейді. Сарапшы бүгінгі таңда шаңғышылардың қажеттіліктерін әрқашан ескере бермейтін қонақүй және ілеспе инфрақұрылымға назар аударады.
«Бізде шаңғы жабдықтары мен бәтеңкелерін кептіруге бейімделген қонақүйлер өте аз. Беткейде бір күн бойы жүргеннен кейін адамға экипировканы кептіруге, жылынуға, тамақтануға және бой жазуға мүмкіндік керек. Осындай, алғаш қарағанда ұсақ-түйек болып көрінетін бөлшектер жайлылыққа және туристің келесі күні қайтадан беткейге шығуға деген құлшынысына қатты әсер етеді», – деді Раушан Шамиль.
Оның пікірінше, Almaty SuperSki-дің пайда болуы шынымен де қысқы спорттың жаңа аудиториясын қалыптастыра алады. Әлеует қазақстандық жастар арасында да, шетелдік туристер арасында да бар. Алайда курорт толыққанды туристік ортаның бір бөлігіне айналуы тиіс.
«Жаңа аудиторияны қалыптастыруға болады. Өйткені жастар мұндай демалысқа үлкен қызығушылық танытады. Шетелдік туристер тарапынан да қызығушылық артып келеді. Бірақ адамдарды тек тау шаңғысы курортының өзімен ғана тарту жеткіліксіз. Адам сырғанап болғаннан кейін кешкі уақытын жайлы өткізіп, демала алуы үшін қонақүйлерді, мейрамханаларды және басқа да инфрақұрылымды дамыту маңызды. Сонда ғана тау шаңғысы демалысы жай ғана беткейге сапар емес, толыққанды туристік өнімге айналады», – деп түйіндеді сарапшы.
Жаңа тау инфрақұрылымының бұқаралық спортты дамытудағы әлеуеті тек трассалардың санына ғана байланысты болмайды. Курорттардың қолжетімділігі, сырғанау құны, көлік пен сервис кең аудиторияның тау шаңғысы мен сноубордпен тұрақты түрде айналыса алу мүмкіндігін айқындайтын негізгі факторларға айналуы мүмкін.
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