Тұрғын үй кезегінен алып тастаған: Риддердегі үш жетім балаға қатысты заңсыздық әшкере болды
Үш жетім баланың тұрғын үй алу кезегінен не себепті шығарылғаны белгілі болды. Прокуратура араласқаннан кейін олардың құқықтары толық қалпына келтірілді.
Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер қаласының прокуратурасы халықтың әлеуметтік осал топтарының тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқықтарының сақталуына жүргізген талдау тұрғын үй алу кезегінде тұрған үш жетім баланың есептен заңсыз шығарылғанын анықтады.
Облыстық прокуратураның мәліметінше, оларды кезектен шығаруға Риддер қаласында уақытша тұрмауы, сондай-ақ бастапқы есепке қоюды растайтын құжаттардың жоғалуы негіз болған.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша аталған тұлғалардың құқықтары қорғалды.
Үш кәмелетке толмағанның барлығы бастапқы кезекке қойылған күні сақтала отырып, тұрғын үй кезегіне қайта қойылды, - деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы.
Азаматтардың әлеуметтік осал санаттарының тұрғын үй құқықтарын қорғау жұмысы жалғасуда.
Еске салсақ, елімізде 14 қыркүйектен бастап тұрғын үй кезегіндегі азаматтар тексеріледі. «Отбасы банк» азаматтардың отбасы құрамын, тұрғын үйінің бар-жоғын, тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте тұру құқығына әсер ететін өзге де мәліметтерді тексереді.
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