Араб шейхінің ұлы Мюнхен әуежайында ұсталды
Ракан әл-Тани Испанияға экстрадициялануы мүмкін.
Мюнхен әуежайында Испанияның бұрынғы «Малага» футбол клубының иесі, шейх Абдулла әл-Танидің ұлы Ракан әл-Тани ұсталды. Ер адам Дохаға ұшпақ болған, алайда Еуропалық ордер бойынша ұсталып, қамауға алынды. Енді Германия билігі оны Испанияға беру мәселесін шешуге тиіс.
Ракан әл-Тани, оның әкесі және екі ағасы «Малага» клубын басқару кезінде жасалуы мүмкін қаржылық заң бұзушылықтарға қатысты іс бойынша өтуде. Оларға қаражатты иемдену, адал емес басқару және клубқа залал келтіруі мүмкін шешімдер қабылдау сияқты әрекеттер бойынша айыптар тағылып отыр.
Шілде айында испан соты отбасы мүшелерін ұзақ уақыт бойы сотқа шақыру мүмкін болмағаннан кейін оларға еуропалық және халықаралық іздеу жариялау туралы ордер шығарған.
Испания прокуратурасы әр айыпталушыға 14 жылға бас бостандығынан айыру және 18 жыл бойы компанияларда басшылық қызмет атқаруға тыйым салуды сұрап отыр.
Ракан әл-Тани «Малаганың» директорлар кеңесінің құрамында болған. 2020 жылы болжамды қаржылық заң бұзушылықтарға қатысты тергеу аясында сот әл-Тани отбасын клубты басқарудан шеттеткен.
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