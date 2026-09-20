20 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды

Астанада доллар 445–452 теңге, Алматыда 446,57–448,63 теңге аралығында сатылып жатыр.

20 Қыркүйек 2026, 12:52
АВТОР
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istockphoto.com 20 Қыркүйек 2026, 12:52
20 Қыркүйек 2026, 12:52
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Фото: istockphoto.com

20 қыркүйек 2026 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы төмендегідей: АҚШ доллары – 447,08 теңге, еуро – 513,6 теңге, Ресей рублі – 5,31 теңге, Қытай юані – 66,63 теңге.

Айырбастау орындарындағы валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде Астана мен Алматыдағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағалары көрсетілген.

Астана

  • Доллар:
    сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.
  • Еуро:
    сатып алу – 508 теңге, сату – 518 теңге.
  • Рубль:
    сатып алу – 5 теңге, сату – 5,2 теңге.

Алматы

  • Доллар:
    сатып алу – 446,57 теңге, сату – 448,63 теңге.
  • Еуро:
    сатып алу – 510,59 теңге, сату – 515,89 теңге.
  • Рубль:
    сатып алу – 5,02 теңге, сату – 5,15 теңге.

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