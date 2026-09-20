20 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды
Астанада доллар 445–452 теңге, Алматыда 446,57–448,63 теңге аралығында сатылып жатыр.
20 Қыркүйек 2026, 12:52
БӨЛІСУ
20 Қыркүйек 2026, 12:5220 Қыркүйек 2026, 12:52
183Фото: istockphoto.com
20 қыркүйек 2026 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы төмендегідей: АҚШ доллары – 447,08 теңге, еуро – 513,6 теңге, Ресей рублі – 5,31 теңге, Қытай юані – 66,63 теңге.
Айырбастау орындарындағы валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде Астана мен Алматыдағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағалары көрсетілген.
Астана
- Доллар:
сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.
- Еуро:
сатып алу – 508 теңге, сату – 518 теңге.
- Рубль:
сатып алу – 5 теңге, сату – 5,2 теңге.
Алматы
- Доллар:
сатып алу – 446,57 теңге, сату – 448,63 теңге.
- Еуро:
сатып алу – 510,59 теңге, сату – 515,89 теңге.
- Рубль:
сатып алу – 5,02 теңге, сату – 5,15 теңге.
Ең оқылған:
- Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді
- 19 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды
- Алматы облысында Сәтпаев шыңынан түсіп келе жатқан үш турист адасып кетті
- Жапония пайыздық мөлшерлемені 31 жылдағы ең жоғары деңгейге көтерді
- АҚШ пен Дания Гренландия бойынша келісімге келді