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  • Елімізде 14 қыркүйектен бастап тұрғын үй кезегіндегі азаматтар тексеріледі

Елімізде 14 қыркүйектен бастап тұрғын үй кезегіндегі азаматтар тексеріледі

«Отбасы банк» азаматтардың отбасы құрамын, тұрғын үйінің бар-жоғын, тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте тұру құқығына әсер ететін өзге де мәліметтерді тексереді.

11 Қыркүйек 2026, 21:50
АВТОР
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magnific.com 11 Қыркүйек 2026, 21:50
11 Қыркүйек 2026, 21:50
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Фото: magnific.com
 
14 қыркүйектен бастап Қазақстанда тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың мәліметтерін тексеру тәртібі өзгереді.

Енді «Отбасы банк» азаматтардың жеке деректерін жинау және өңдеуге бөлек келісім алмай-ақ, мәліметтерін түгендей алады. Бұл өзгеріс тұрғын үй кезегінде тұрған Қазақстан азаматтары мен қандастарға қатысты. Банк есепте тұрған барлық азаматтың мәліметін тексеріп, тұрғын үй кезегін жаңартуды жоспарлап отыр.

«Отбасы банк» азаматтардың отбасы құрамын, тұрғын үйінің бар-жоғын, тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте тұру құқығына әсер ететін өзге де мәліметтерді тексереді.

 

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