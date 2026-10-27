Тұман, қатты жел, көктайғақ: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының қолайсыз құбылыстарын ескеріп, жолда және ашық аумақта сақ болуға кеңес береді.
«Қазгидромет» бүгінге, 27 қазанға арналған дауылды ескерту жариялады. Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен бірқатар өңірде тұман, қатты жел, көктайғақ және өрт қаупі күтіледі.
Астанада түнде және таңертең тұман түседі. Алматыда түнгі ауа температурасы -1…-3°C-қа дейін төмендеп, өрт қаупі жоғарылайды. Шымкентте де өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Алматы және Түркістан облыстарының таулы аймақтарында желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Жетісу облысының Алакөл көлдері маңында жел 23-28 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Жамбыл облысының таулы аудандарында да тұман мен қатты жел күтіледі.
Қызылорда облысының шығысы мен орталығында күндіз шаңды дауыл соғып, желдің екпіні 15-20 м/с болады. Қызылорда қаласында да шаңды дауыл күтіледі.
Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарында түнде және таңертең тұман түседі. Павлодар облысында түнде жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, көктайғақ болуы ықтимал.
Атырау және Ұлытау облыстарының кейбір аудандарында, сондай-ақ Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Батыс Қазақстан мен Маңғыстау облыстарында да өрт қаупі жоғары.
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының қолайсыз құбылыстарын ескеріп, жолда және ашық аумақта сақ болуға кеңес береді.
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