Астанадан Ақтауға дейін: Қазақстан Республика күнін Туды көтеру рәсімімен атап өтті
Елдің түкпір-түкпірінде көк Ту көтеріліп, тарихи жол мен ұлттық бірліктің символына айналды.
Еліміздің өңірлерінде ұлттық мерекеге орай салтанатты рәсімдер өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен бірге Көкшетау, Ақтөбе, Ақтау, Семей және Қазақстанның басқа да қалаларының тұрғындары Мемлекеттік туды көтеру рәсіміне қатысты. Билік өкілдері өз сөздерінде Республика күнінің тарихи маңызына, тәуелсіздікті нығайтуға және азаматтардың ел болашағы алдындағы жауапкершілігіне тоқталды. Толығырақ BAQ.KZ материалынан оқыңыз.
Тәуелсіздік пен бірліктің символы
25 қазанда Қазақстан Республика күнін атап өтеді. Бұл – 1990 жылы Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдануымен байланысты ұлттық мереке. Аталған құжат ел тәуелсіздігіне бастар жолдағы маңызды кезеңдердің бірі болып, мемлекеттің дербес дамуының құқықтық және саяси негізін қалады.
Мерекелік күннің басты оқиғаларының бірі дәстүрлі түрде Мемлекеттік туды көтеру рәсімі болды. Астанада бұл салтанат Ақорда резиденциясының алдындағы алаңда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтті. Құрмет қарауылы ротасы командирінің рапортынан кейін Мемлекеттік ту көтеріліп, Қазақстан Республикасының Әнұраны орындалды. Осындай салтанатты шаралар еліміздің барлық өңірінде де жоспарланған.
Республика күні ел тарихындағы маңызды оқиғаларды еске алуға ғана емес, мемлекеттің одан әрі дамуы үшін ортақ күш-жігердің маңызын атап өтуге де мүмкіндік береді.
Көкшетаудан Ақтауға дейін
Көкшетаудағы салтанатты рәсімге Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов қатысты. Мемлекеттік ту «Жастар» вокалдық студиясының солистері мен «Көкшетау» мәдениет сарайының шығармашылық ұжымдары біріккен хоры орындаған Әнұран әуенімен көтерілді. Туды Малик Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының курсанттарынан құралған ту ұстаушылар тобы алып шықты.
Ақмола облысының тұрғындарын мерекемен құттықтаған Марат Ахметжанов Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның қабылдануы тәуелсіздікке бастар маңызды қадам болғанын атап өтті.
Бүгінде Қазақстан ауқымды жаңғыру жолын жалғастырып келеді. Оның басты мақсаттары – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін нығайту және халықтың әл-ауқатын арттыру, – деді өңір басшысы.
Оның айтуынша, Ақмола облысы экономикалық әлеуетін нығайту, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамыту, инвестиция тарту және жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы елдің өркендеуіне үлес қосып келеді. Сондай-ақ өңір үшін сапалы білім мен медициналық қызмет көрсету, заманауи инфрақұрылым қалыптастыру және жастардың мүмкіндіктерін кеңейту басым бағыттардың қатарында.
Салтанатты рәсім аясында облыс тұрғындарына алғыс хаттар табысталды. Марапатқа өңірдің дамуына, қоғамдық қызметке, әлеуметтік-экономикалық және мәдени салаларға, сондай-ақ достық пен ынтымақтастықты нығайтуға елеулі үлес қосқан азаматтар ие болды.
Ақтөбеде мерекелік шара облыс әкімі Асхат Шахаровтың қатысуымен өтті. Салтанатты жиынға құқық қорғау органдарының өкілдері, әскери қызметшілер, мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ұйымдар мен зиялы қауым өкілдері, сондай-ақ қала тұрғындары қатысты.
Өз сөзінде Асхат Шахаров 25 қазанның тарихи маңызына және 1990 жылы қабылданған декларацияның Қазақстан мемлекеттілігін қалыптастырудағы рөліне тоқталды.
Ашық аспан астында желбіреген Мемлекеттік ту – Отанға деген құрметіміз бен тәуелсіздігімізге деген сеніміміздің символы, – деп атап өтті облыс әкімі.
Оның айтуынша, елге деген сүйіспеншілік мереке күндері ғана емес, азаматтардың күнделікті іс-әрекетінен де көрінеді. Бұл – туған жерге жанашырлықпен қарау, адал еңбек ету және қоғамға пайда әкелуге ұмтылу.
Өңір басшысының пікірінше, әр азаматтың ортақ болашақ алдындағы жауапкершілігі елдің дамуына және бірліктің нығаюына ықпал етеді. Салтанатты рәсім «Батырлар ұраны» музыкалық композициясымен аяқталды.
Ақтауда да мерекелік шара өтті
Ақтаудағы Мемлекеттік рәміздер алаңына Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, ардагерлер, мемлекеттік органдардың өкілдері, әскери қызметшілер, жастар, түрлі сала мамандары мен қала тұрғындары жиналды.
Қатысушылар тәуелсіз Қазақстанның рәміздеріне құрмет білдіріп, Мемлекеттік Әнұранды бірге орындады. Салтанатты шараның жарқын сәттерінің бірі – жастардың көлемі 9х4 метр болатын Мемлекеттік туды жайып көрсетуі болды.
Жиында мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі Өмірзақ Өзғанбаев сөз сөйледі. Ол тұрғындарды ұлттық мерекемен құттықтап, декларацияның қабылдануы елдің дербес дамуына жаңа мүмкіндіктер ашқанын атап өтті.
Бүгінде еліміздің даму бағыты айқын, Қазақстан әлемдік аренада өзіне лайықты орын алып отыр. Бізді бүкіл әлем таниды, тіліміз бен дәстүрлеріміз қайта жаңғырып, ұлттық құндылықтарымыздың мәртебесі артты, – деді Өмірзақ Өзғанбаев.
Ол елге өркендеу, халықаралық беделінің нығаюы және алға қойған мақсаттарына сәтті жетуін тіледі. Ресми бөлімнен кейін мерекелік бағдарлама өңір өнерпаздарының патриоттық әндерімен жалғасты.
Семейде – Бейбітшілік аралында
Семейде Мемлекеттік туды көтеру рәсімі Бейбітшілік аралында өтті. Ұлттық мерекеге орай ұйымдастырылған бұл шара қаладағы мерекелік бағдарламаның бір бөлігі болды.
Ту көтерілгеннен кейін тұрғындар мен қала қонақтарына арнап «Мәңгілік жаса, қыран елім – Қазақстан!» атты концерт ұйымдастырылды. Бағдарламада музыкалық нөмірлер мен патриоттық шығармалар орындалды.
Салтанатты рәсімнің көпшілікке арналған ашық кеңістікте өтуі мерекенің ортақ сипатымен ерекшеленді. Қала тұрғындары мемлекеттік рәміздерді ұлықтауға қатысып, Республика күнінің ел тарихымен, ұлттық болмыспен және ортақ болашақпен сабақтастығын сезіне алды.
Қазақстанның басқа өңірлерінде де ұлттық мерекеге арналған салтанатты шаралар өтті. Олардың барлығына ортақ белгі – көк Туды көтеру және Мемлекеттік Әнұранды орындау болды. Сонымен бірге әр қала мен өңірде ресми рәсім жергілікті мерекелік бағдарламамен толықтырылды. Шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуі, билік өкілдерінің құттықтауы және жастардың қатысуы мерекенің мазмұнын байыта түсті.
Ортақ жауапкершілікті еске салатын мереке
Республика күні Қазақстанның мемлекеттік мерекелер күнтізбесінде айрықша орын алады. 1990 жылғы 25 қазанда қабылданған Мемлекеттік егемендік туралы декларация елдің дербес даму жолын таңдағанын айқындаған тарихи белес болды. Арада жылдар өтсе де, бұл дата егемендіктің, мемлекеттік институттардың және азаматтық бірліктің маңызын еске салып келеді.
Астана мен өңірлерде өткен салтанатты рәсімдерге түрлі буын өкілдері мен әр сала мамандары қатысты. Бірі мемлекеттік рәміздерге құрметін білдірсе, енді бірі ел тарихына қайта үңіліп, болашақ туралы ой түюге мүмкіндік алды.
Өңір басшыларының сөздерінде ортақ ой айтылды: тәуелсіздік тек құқықтар мен мүмкіндіктерді ғана емес, елде болып жатқан жағдайларға жауапкершілікпен қарауды да талап етеді. Экономиканың дамуы, білім беру, қоғамдық келісім, мәдениетті сақтау және туған жерге қамқорлық жасау – мемлекет пен әр азаматтың бірлескен күш-жігерінің нәтижесі.
Республика күні Мемлекеттік туды көтеру осы идеяның символдық көрінісіне айналды. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі мерекелік алаңдарды біріктірген көк Ту Қазақстанның жүріп өткен тарихи жолын және алдағы уақытта елдің дамуы мен келер ұрпақтың әл-ауқаты үшін атқарылуы тиіс міндеттерді еске салады.
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