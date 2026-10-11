Трамп Украина мен Ресей арасында энергетикалық бітім жариялады
11 Қазан 2026, 22:44
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11 Қазан 2026, 22:4411 Қазан 2026, 22:44
229Фото: x.com/whitehouse
Бұл туралы ол өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Осы сәттен бастап Ресей мен Украина арасындағы соғыста энергетикалық бітім күшіне енеді. Екі тарап та келісті. Оны бұзбаңыздар! – деді Трамп.
Әзірге Украина мен Ресей билігі бұл келісімнің шарттарын жеке растағаны туралы ақпарат жоқ.
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