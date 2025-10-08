Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Трамп Си Цзиньпинмен кездесу уақыты мен орнын жариялады

Бүгiн, 08:46
215
Бөлісу:
Синьхуа
Фото: Синьхуа

АҚШ президенті Дональд Трамп алдағы апталарда Қытай көшбасшысы Си Цзиньпинмен Оңтүстік Кореяда кездесуге ниетті. Бұл туралы ол Ақ үйде Канада премьер-министрі Марк Карнимен кездесуі барысында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Трамптың айтуынша, ол Оңтүстік Кореяда Қытай президентімен кездеседі.

Төраға Симен жақсы қарым-қатынастамын. Өздеріңіз білетіндей, мен онымен бірнеше аптадан кейін кездесетін боламын. Мен онымен Оңтүстік Кореяда кездесемін. Бірақ біз ұзақ уақыт бойы өте жақсы қарым-қатынаста болдық, - деді Трамп.

Трамп Қытай басшысымен алдағы кездесуді 1 қазанда өзінің Truth Social арнасында жариялады. Си Цзиньпинмен келіссөздер барысында ол Қытайды америкалық ауылшаруашылық өнімдерін сатып алуға міндеттейтін АҚШ пен Қытай арасында бұрын жасалған келісім мәселесін көтеруді жоспарлап отыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллект енгізеді
Келесі жаңалық
Қазақстанда қала құрылысына бақылау күшейтілмек: Енді нысандар ретсіз салына бермейді
Өзгелердің жаңалығы