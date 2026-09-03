Трамп Ормуз бұғазының атауын ауыстыруды ұсынды

Дональд Трамп географиялық нысандардың атауын өзгертуге қатысты ұсыныстарын бұған дейін де айтқан.

3 Қыркүйек 2026, 23:15
АВТОР
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axios.com 3 Қыркүйек 2026, 23:15
3 Қыркүйек 2026, 23:15
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Фото: axios.com
 
Оның сөзінше, Иран мен Оман арасындағы стратегиялық маңызды теңіз жолы қазір АҚШ бақылауында. Сол себепті, АҚШ президенті Ормуз бұғазын өзінің атымен атауды ұсынған.

 Ол мұндай ойы бар екенін Truth Social желісінде жазған.

Енді ол АҚШ бақылауында болғандықтан, Ормуз бұғазының атауын “Трамп бұғазы” деп өзгертуіміз керек пе? – деп сұрау салды Трамп.

Оның сөзінше, бұдан кейін бұл су жолы бұрынғыдан да қызу талқыға түседі. Ол мұны Американың өзімен де салыстырған.

Соңғы апталарда Трамп стратегиялық маңызы зор Ормуз бұғазын АҚШ құрамына қосу туралы да бірнеше рет мәлімдеген. Ол Truth Social парақшасында бұғаз “New U.S. Territory”, яғни “АҚШ-тың жаңа аумағы” деп көрсетілген картаны да жариялады.

Дональд Трамп географиялық нысандардың атауын өзгертуге қатысты ұсыныстарын бұған дейін де айтқан.

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