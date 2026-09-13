Трамп Ирландияның бірігуін қолдайтынын мәлімдеді
Дегенмен АҚШ президенті бұл мәселеде Ұлыбританияның да ұстанымы ескерілуі керек екенін атап өтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп Ирландияға сапары кезінде Ирландияның бірігуін қолдайтынын мәлімдеді.
ВВС-дің хабарлауынша, Дублинде Ирландия премьер-министрі Михол Мартинмен кездескен Трамп біртұтас Ирландияны көргісі келетінін айтып, мұны «керемет нұсқа» деп атады.
Оның сөзінше, Ирландияның бірігуі түптің түбінде жүзеге асуы мүмкін. Дегенмен АҚШ президенті бұл мәселеде Ұлыбританияның да ұстанымы ескерілуі керек екенін атап өтті.
Солтүстік Ирландияның конституциялық мәртебесі 1998 жылғы Белфаст келісімімен реттеледі. Құжатқа сәйкес, Ирландиямен бірігу мәселесі Солтүстік Ирландия халқының дауыс беруі арқылы шешілуі мүмкін.
Трамптың мәлімдемесі Ирландия мен Солтүстік Ирландия саясаткерлері арасында түрлі пікір туғызды. Бірқатар саясаткерлер оның сөзін қолдаса, одақшыл партиялардың өкілдері Солтүстік Ирландияның болашағын тек оның халқы анықтайтынын мәлімдеді.
Трамп екі күндік сапары аясында Ирландия президенті Кэтрин Конноллимен де кездесті. Сондай-ақ ол АҚШ пен Ирландия арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдан да нығайғанын айтты.
АҚШ президентінің сапары кезінде Дублинде 10 мыңнан астам адам қатысқан наразылық шеруі өтті.
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