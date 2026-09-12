Астанада бойжеткен 15-қабаттан құлап, бүлдіршіннің үстіне түсті: екеуі де қаза тапты
Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады.
Астанада 15-қабаттың терезесінен 27 жастағы бойжеткен құлап кетіп, салдарынан ол және екі жасар бала қаза тапты.
Полиция департаментінің хабарлауынша, қайғылы оқиға тұрғын үй кешендерінің бірінде болған. Терезеден құлаған бойжеткен сол сәтте үй маңында арбада жатқан екі жасар бүлдіршіннің үстіне құлаған. Алған ауыр жарақаттары салдарынан сәби де, бойжеткен де оқиға орнында көз жұмды.
Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғап, оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін анықтау үшін жан-жақты тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Осы оқиғадан кейін қала тұрғындары биік ғимараттардың маңында жүрудің қауіпсіздігіне қатысты үлкен алаңдаушылық пен наразылық білдірді.
Әлеуметтік желі қолданушылары заманауи тұрғын үй кешендерінің айналасында қауіпсіздік қоршауларының жоқтығын сынға алуда. Тұрғындардың пікірінше, биік ғимараттардың қасбеті бойымен адамдардың үйге тым жақын жүруіне және балалар арбасын қалдыруына жол бермейтін арнайы қорғаныс аумағы қарастырылуы тиіс.
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