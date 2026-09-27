Трамп Иранның бітім туралы ұсынысын қабылдамады
Тегеран Ормуз бұғазын ашып, жеті күнге әскери қимылдарды тоқтатуды ұсынған.
27 Қыркүйек 2026, 12:48
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