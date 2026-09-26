Иран АҚШ-тың Ормуз бұғазына қатысты жеті күндік жоспар бойынша шешімін күтеді
Иран Катар арқылы АҚШ-қа жеті күндік нақты жоспар ұсынды.
26 Қыркүйек 2026, 20:18
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26 Қыркүйек 2026, 20:1826 Қыркүйек 2026, 20:18
56Фото: istockphoto.com
Тегеран делдалдар арқылы АҚШ-қа Ормуз бұғазын кемелер қатынасы үшін ашуға қатысты «нақты» жеті күндік жоспар ұсынды. Енді шешім Вашингтонға байланысты. Бұл туралы Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчи БҰҰ-да журналистерге мәлімдеді.
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