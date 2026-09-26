Мбаппенің голы Зидан басқарған Франция құрамасына алғашқы матчта жеңіс әкелді
Килиан Мбаппе Зинедин Зиданның Франция құрамасындағы алғашқы матчында жеңіс голын соқты.
Франция құрамасы УЕФА Ұлттар лигасындағы алғашқы матчында Түркияны 1:0 есебімен жеңді. Кездесу Измит қаласындағы «Коджаэли» стадионында өтті.
Жалғыз голды 54-минутта француздардың капитаны әрі шабуылшысы Килиан Мбаппе соқты. Нәтижелі пас берген – Майкл Олисе.
Голдан кейін Мбаппе жарақат алғанын білдірді. Ол алаңда тағы бірнеше минут ойнағанымен, кейін ойыннан ауыстырылды.
Матч соңына қарай Түркия құрамасы бір ойыншыға кеміп қалды. 87-минутта қақпашы Угурджан Чакыр тікелей қызыл қағаз алды.
Бұл ойын Франция құрамасы үшін Зинедин Зидан бас бапкер қызметіне келгеннен кейінгі алғашқы матч болды. Үш ұпай жинаған Франция құрамасы топта екінші орында тұр. Қосымша көрсеткіштер бойынша бірінші орында Бельгия орналасқан. Бельгиялықтар Ұлттар лигасының алғашқы матчында Италияны 2:0 есебімен жеңді.
25 қыркүйектегі Ұлттар лигасының толық нәтижелері:
А лигасы
- Түркия – Франция – 0:1
- Италия – Бельгия – 0:2
В лигасы
- Грузия – Солтүстік Ирландия – 0:1
- Польша – Босния және Герцеговина – 0:0
- Венгрия – Украина – 0:1
- Швеция – Румыния – 2:1
С лигасы
- Армения – Латвия – 2:0
- Черногория – Кипр – 2:1
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