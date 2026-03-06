Трамп Ираннан "сөзсіз берілуді" талап етті
Трамп Иранның жаңа жоғарғы басшысын таңдауға қатысу құқығын талап ететінін ашық айтты.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израильмен басталған соғыстың бір аптадан кейін Ираннан тек «сөзсіз берілуді» талап ететінін мәлімдеді. Трамптың мәлімдемесі әлеуметтік желіде жарияланып, дипломатиялық әрекеттер басталғаннан кейін жасалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Иранмен сөзсіз тапсырудан басқа келісім болмайды. Жаңа көшбасшы сайланғаннан кейін біз одақтастарымызбен бірге елді экономикалық тұрғыдан дамыған, гүлденген және күшті ету үшін жұмыс істейміз, - деді президент Трамп.
Сонымен қатар, Трамп Иранның жаңа жоғарғы басшысын таңдауға қатысу құқығын талап ететінін ашық айтты. Бұл қадам аймақтағы келіссөздер мен соғысты тоқтату процесін қиындатуы мүмкін.
Израиль Бейруттағы эвакуациядан кейін шабуыл жасап, Хезболла мен Иранға одақтас әскери нысандарға соққы берді. Соғыс нәтижесінде Иранда кем дегенде 1 230 адам, Ливанда 123 адам қаза тауып, мыңнан астамы жараланды. Израильдегі шабуылдардан 11 адам қаза тапты.
Иран Трамптың талаптарына ресми жауап берген жоқ, бірақ президент Масуд Пезешкян кейбір елдер делдалдық әрекеттерін бастағанын мәлімдеді.
