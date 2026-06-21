Трамп Иранға қатаң талап қойды: Ливандағы жағдай ушықты

АҚШ президенті Ливандағы жағдайға байланысты Иранға талап қойып, мәселені шешуге шақырды.

Бүгiн 2026, 20:55
АВТОР
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Bild Бүгiн 2026, 20:55
Бүгiн 2026, 20:55
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Фото: Bild

АҚШ президенті Дональд Трамп егер Тегеран Ливандағы өзіне жақтас қарулы топтарды бақылауға алмаса, Иранға қарсы жаңа соққылар жасалуы мүмкін екенін мәлімдеді.

Иран Ливандағы жақсы қаржыландырылатын күштердің жағдайды ушықтыруына дереу тосқауыл қоюы керек. Егер олар мұны істемесе, біз Иранға тағы да өте күшті соққы жасаймыз, – деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.

Еске салайық, бұған дейін Иран мен АҚШ маңызды келісімге келгені туралы жаздық.

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