Трамп Иранға қатаң талап қойды: Ливандағы жағдай ушықты
АҚШ президенті Ливандағы жағдайға байланысты Иранға талап қойып, мәселені шешуге шақырды.
Бүгiн 2026, 20:55
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Бүгiн 2026, 20:55Бүгiн 2026, 20:55
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АҚШ президенті Дональд Трамп егер Тегеран Ливандағы өзіне жақтас қарулы топтарды бақылауға алмаса, Иранға қарсы жаңа соққылар жасалуы мүмкін екенін мәлімдеді.
Иран Ливандағы жақсы қаржыландырылатын күштердің жағдайды ушықтыруына дереу тосқауыл қоюы керек. Егер олар мұны істемесе, біз Иранға тағы да өте күшті соққы жасаймыз, – деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Еске салайық, бұған дейін Иран мен АҚШ маңызды келісімге келгені туралы жаздық.
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