Трамп: Иранға "өте күшті" соққы жасалады
Алайда ол нақты нені меңзеп отырғанын түсіндірмеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп бүгін Иран "өте күшті соққы алатынын" мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Сондай-ақ Трамп бұған дейін нысана ретінде қарастырылмаған аймақтар мен халық топтарын толық жою және олардың сөзсіз қаза табуы мәселесі «шындап қарастырылып жатқанын» айтты. Ол мұның себебі ретінде Иранның «жаман әрекеттерін» атады.
Трамп Ислам Республикасының президенті Масуд Пезешкианның көрші елдерге шабуыл жасамау туралы уәдесін де АҚШ пен Израильдің тоқтаусыз шабуылдарына байланысты берілген мәлімдеме деп бағалады.
Олар Таяу Шығысты басып алып, билік жүргізгісі келді. Бұл – мыңдаған жыл ішінде Иранның көрші Таяу Шығыс елдерінен алғаш рет жеңіліс табуы, – деп жазды Ақ үй басшысы.
Бұған дейін Трамп Иранның сөзсіз берілуінің екі нұсқасын атаған болатын. Оның бірі – Ислам Республикасының әскери әлеуетінен толық айырылуы.
Бірақ бұл олардың соғыс жүргізуге шамасы қалмаған кезде де орын алуы мүмкін, – деді АҚШ көшбасшысы.
Оның айтуынша, белгілі бір уақытта Иранның соғыс жүргізетін мүмкіндігі мүлде қалмайды.
