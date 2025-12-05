Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Трамп Газа жоспарының екінші кезеңін жарияламақ

Бүгiн, 07:47
230
Бөлісу:
Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters
Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп Газа секторына арналған жоспарының екінші кезеңін 25 желтоқсанға дейін таныстыруды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Axios порталына сілтеме жасап.

Басылым мәліметінше, Трамптың бастамасы Газа секторындағы бейбітшілік процесін келесі фазаға өткізіп, анклавты басқарудың жаңа құрылымын енгізуді көздейді.

Бұған дейін, 17 қарашада БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі дауыс беру барысында АҚШ ұсынған, Газа аумағында бейбітшілік орнатуды қолдайтын қарар жобасын қабылдаған болатын. Дональд Трамп бұл шешімді тарихи қадам деп атап, әлем елдерін құттықтаған еді. Оның айтуынша, бұл жоба БҰҰ тарихына енетін маңызды бастама болмақ.

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху да американдық бастаманы қолдап, оны аймақтағы тұрақтылыққа бағытталған қадам ретінде бағалады.

