Трамп Бейбітшілік келісіміне келу туралы ультиматум қойды

Бұл АҚШ-тың Газа секторындағы жағдайды реттеу жоспарына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ президенті Дональд Трамп Газа секторы бойынша келісімге келу мерзімін белгіледі. Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында хабарлады.
Хамаспен келісімге жексенбі күні кешке Вашингтон уақытымен 18:00-ге дейін қол жеткізілуі керек, - деп жазды ол.
29 қыркүйекте Ақ үй Газадағы жағдайды реттеу жоспарын ұсынды.
20 тармақтан тұратын құжат Израиль әскерлерін шығаруды және кепілге алынғандарды босатудың орнына соғыс қимылдарын тоқтатуды талап етеді. Келісім бекітілгеннен кейін осы шарттарды орындауға 72 сағат беріледі.