Трамп бағаның өсуіне байланысты азық-түлік өнімдеріне салынатын тарифтерді алып тастады

АҚШ президенті Дональд Трамп кофе, сиыр еті, банан және апельсин шырынын қоса алғанда, 200-ден астам азық-түлік өнімдеріне салынатын тарифтерді алып тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Deutsche Welle арнасына сілтеме жасай отырып.
Тарифтерді алып тастау туралы бұйрық АҚШ тұрғындарының азық-түлік бағасының өсуіне қатысты алаңдаушылығының артуымен байланысты қол қойылды және 13 қараша, бейсенбі күні түн ортасында кері күшіне енді.
Тарифтерді алып тастау Трамптың саясатындағы күрт өзгерісті білдіреді, авторлар оның жыл басында енгізген жоғары импорттық тарифтер инфляцияға ықпал етпейді деп ұзақ уақыт бойы талап етіп келеді. Трамп тарифтердің «кейбір жағдайларда» бағаның өсуіне әкелуі мүмкін екенін мойындады. Алайда, шын мәнінде, ол АҚШ-та «инфляция іс жүзінде жоқ» деп мәлімдеді. Ақ үй тарифтердің өсуінен түскен қаражаттан келесі жылы әрбір төмен және орта табысты американдыққа 2000 доллар төлеуге ниетті екенін қосты.
Қараша айының басында демократтар үш маңызды сайлауда жеңіске жетті – Нью-Йорк мэрі сайлауында және Нью-Джерси мен Вирджиния штаттарындағы губернаторлық сайлауда. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Дональд Трамптың Ақ үйге оралуынан бергі Демократиялық партияның алғашқы ірі жеңісі АҚШ халқының өмір сүру құнының өсуіне, соның ішінде азық-түлік бағасының жоғарылауына байланысты белгісіздікпен байланысты.
Трамптың атқарушы жарлығы бойынша енді тарифтердің өсуіне ұшырамайтын 200-ден астам өнімнің қатарында апельсиндер, асай жидектері, паприка, кофе, какао, азық-түлік өндірісінде қолданылатын химиялық заттар, тыңайтқыштар бар.