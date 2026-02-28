Трамп: АҚШ Иранға қарсы ауқымды әскери операцияны бастады

Израиль соққылары Иранның бірнеше қаласын қамтыды.

Бүгiн 2026, 13:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Report Бүгiн 2026, 13:45
Бүгiн 2026, 13:45
75
Фото: Report

Израильдің Иранға жасаған соққылары кезінде жарылыстар тек Тегеранда ғана емес, елдің басқа қалаларында да естілген, деп хабарлайды BAQ.KZ ирандық БАҚ-қа сілтеме жасап.

Жарылыстар Исфахан, Кум, Кередж, Керманшах, Тебриз қалаларында және Лорестан провинциясында да тіркелді.

Израиль мен АҚШ жасаған шабуылдар салдарынан Иран президенті Масуд Пезешкиан зардап шеккен жоқ.

Біздің мақсат – ирандық режим тарапынан төнген тікелей қауіптерді жою арқылы америкалық халықты қорғау, - деді АҚШ президенті.

Еске салайық, бұған дейін  Тегеранда жарылыстар болғаны туралы жаздық.

Ең оқылған:

Наверх