Трамп: АҚШ Иранға қарсы ауқымды әскери операцияны бастады
Израиль соққылары Иранның бірнеше қаласын қамтыды.
Бүгiн 2026, 13:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 13:45Бүгiн 2026, 13:45
75Фото: Report
Израильдің Иранға жасаған соққылары кезінде жарылыстар тек Тегеранда ғана емес, елдің басқа қалаларында да естілген, деп хабарлайды BAQ.KZ ирандық БАҚ-қа сілтеме жасап.
Жарылыстар Исфахан, Кум, Кередж, Керманшах, Тебриз қалаларында және Лорестан провинциясында да тіркелді.
Израиль мен АҚШ жасаған шабуылдар салдарынан Иран президенті Масуд Пезешкиан зардап шеккен жоқ.
Біздің мақсат – ирандық режим тарапынан төнген тікелей қауіптерді жою арқылы америкалық халықты қорғау, - деді АҚШ президенті.
Еске салайық, бұған дейін Тегеранда жарылыстар болғаны туралы жаздық.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- Құрылтай қайта оралды, өлім жазасы жойылды: Бұл нені білдіреді?
- Үш жұмысшы кәріз жүйесінде тұншығып қайтыс болды: Сот қандай шешім шығарды?
- Шымкентте 7 жасар оқушы қызға қатысты жантүршігерлік іс: Мұғалім ұсталды
- Отбасы банк зейнетақымен ипотека төлеуді қайта ашты: Өтінім қабылдау басталды