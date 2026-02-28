Иранда жарылыстар тіркелді. Израильдің қорғаныс министрі Исраэль Кац соққылар "Израильге төнген қауіптің алдын алу" мақсатында жасалғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Израильдің қорғаныс министрі Исраэль Кац ел Иранға алдын ала соққы жасағанын мәлімдеді. Бұл туралы The Times of Israel басылымы жазды.
Белгілі болғандай, Израиль «мемлекетке төнген қауіптерді жою» үшін шабуыл жасаған. Елде бірден төтенше жағдай режимі енгізілді. Израиль аумағында әуе дабылының сиреналары қосылды. Израиль қорғаныс армиясының тыл қолбасшылығы тұрғындарды бомбадан қорғайтын паналау орындарына жақын болуға және қажетсіз сапарлардан бас тартуға шақырды. Әскерилер дабыл ықтимал зымыран шабуылына дайындық мақсатында жарияланғанын нақтылады. Қазіргі уақытта міндетті түрде паналау орындарына жасырыну талабы енгізілген жоқ.
Соққыдан кейін Израиль азаматтық рейстер үшін әуе кеңістігін жапты. Көлік министрлігі азаматтарды қосымша хабарламаға дейін әуежайларға келмеуге шақырды. Шетелде жүрген жолаушыларға бұқаралық ақпарат құралдары мен әуе компанияларының хабарламаларын қадағалап отыру ұсынылды.
Билік өкілдері шетелдегі израильдіктерге Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің нұсқауларын орындауға кеңес берді. Әуе кеңістігі жағдай тұрақталғаннан кейін қайта ашылатыны айтылды. Ұшулар қайта басталардан 24 сағат бұрын бұл туралы қосымша айтылады.