Трамп Иранмен атысты тоқтату туралы келіссөзді бастауға асықпай отыр – Reuters
Дональд Трамп әкімшілігі Таяу Шығыстағы одақтастардың Иранмен соғысты тоқтату үшін дипломатиялық келіссөздерді бастау туралы ұсыныстарын қабылдамаған. Бұл туралы жағдайдан хабардар дереккөздерге сілтеме жасап Reuters жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дереккөздердің айтуынша, Иран да атысты тоқтату туралы келіссөздерді тек АҚШ пен Израиль әуе соққылары толық тоқтаған жағдайда ғана қарастыруға дайын. Тегеран сондай-ақ соғыс салдары үшін өтемақы мәселесін көтерген.
Қақтығыс екі апта бұрын АҚШ пен Израильдің Иран аумағына жасаған әуе шабуылдарынан кейін шиеленісе түсті. Соғыс салдарынан Иранда 2000-нан астам адам қаза тапқаны айтылып отыр.
Дипломатиялық реттеу мақсатында Оман мен Египет делдал болуға тырысқанымен, бұл әрекеттер нәтиже бермеген. Ақ үйдің өкілдері Вашингтон қазіргі уақытта әскери операцияны жалғастыруға басымдық беріп отырғанын мәлімдеді.
Сонымен қатар қақтығыс әлемдік мұнай нарығына да әсер етіп отыр. Иран Ормуз бұғазы арқылы өтетін теңіз тасымалын шектеу мүмкіндігін қарастыруда. Бұл бағыт арқылы әлемдік мұнай жеткізілімінің шамамен бестен бірі тасымалданады.
Сарапшылардың пікірінше, екі тараптың да келіссөздерге әзір еместігі Таяу Шығыстағы қақтығыстың ұзаққа созылуы мүмкін екенін көрсетеді.