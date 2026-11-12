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Тоқаевтың Жолдауын түсіндіру үшін Түркістанға бір топ министрдің орынбасары барды

Республикалық жұмыс тобы Түркістан мен Кентауда тұрғындармен кездесіп, ел дамуының басым бағыттарын талқылады. Сапар барысында қандай мәселелер көтерілді?

12 Қараша 2026, 15:18
АВТОР
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Түркістан облысы әкімдігі 12 Қараша 2026, 15:18
12 Қараша 2026, 15:18
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Фото: Түркістан облысы әкімдігі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Жолдауын түсіндіру мақсатында республикалық жұмыс тобы Түркістан облысына келді.

Түркістан облысы әкімінің мәліметінше, Республикалық топ құрамында ҚР Құрылтайының депутаты Дихан Қамзабекұлы, Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Абдулла Исматуллаев, ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова және ҚР Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев бар. Жұмыс сапары аясында республикалық жұмыс тобы Түркістан қаласындағы бірқатар әлеуметтік және қоғамдық нысандарға барып, азаматтық қоғам өкілдерімен, ғылыми қауымдастықпен, студенттермен, қала тұрғындарымен және денсаулық сақтау саласының қызметкерлерімен кездесу өткізді.

Алғашқы кездесу «Достық үйінде» азаматтық қоғам институттарының өкілдерімен өтті. Жиынға Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаев қатысып, облыс аумағында Жолдау аясында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Басқосуда Жолдауда белгіленген стратегиялық міндеттер, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту, жастардың қоғамдық өмірдегі белсенділігін арттыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мәселелері талқыланды. Кездесуге өңірдегі қоғамдық ұйымдар мен азаматтық қоғам институттарының өкілдері қатысты. Басқосу барысында сөз алған ҚР Құрылтайының депутаты, ғалым Дихан Қамзабекұлы Жолдаудың басым бағыттары тоқталды.

Одан кейін жұмыс тобы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-ға барып, оқу ордасының ғылыми қоғамдастығы мен оқытушы-профессорлар құрамымен кездесу өтті. Жиында білім мен ғылымды дамыту, ғылыми әлеуетті арттыру, қоғамдық келісім, аграрлық секторды жаңғырту және су ресурстарын тиімді пайдалану бағыттары сөз болды. Одан кейін жұмысшы топ өкілдері шаһардағы «Ұлы Дала елі» орталығында Халықаралық туризм және меймандостық университетінің студенттерімен кездесті. Кездесу барысында Мемлекет басшысының Жолдауындағы басымдықтар түсіндіріліп, жастардың ел дамуына қосар үлесі, азаматтық жауапкершілік, ұлттық бірлік, ауыл шаруашылығы мен су ресурстарын тиімді басқару мәселелері талқыланады. Студенттер жиын барысында өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ұсыныс-пікірлерін білдірді.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Жолдауының негізгі бағыттарын түсіндіру мақсатында республикалық жұмыс тобы Түркістан облысына келді. Жұмыс тобының құрамында ҚР Энергетика вице-министрі Ержан Ертаев, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев және Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков бар. Сапар аясында делегация мүшелері Кентау қаласы тұрғындарымен, өндіріс және энергетика саласының қызметкерлерімен кездесті.

 
Алғашқы кездесу Кентау қаласы әкімдігінің ғимаратында өтті. Жиынды қала әкімі Жандос Тасов жүргізіп, республикалық жұмыс тобының мүшелерін шаһар тұрғындарына таныстырды. Кездесу барысында Мемлекет басшысының Жолдауында белгіленген ел экономикасын жаңғырту, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, цифрлық экономиканы дамыту, инвестиция тарту, халықтың әл-ауқатын арттыру және жаңа жұмыс орындарын ашу мәселелері талқыланды.
 
Энергетика вице-министрі Ержан Ертаев электр энергетикасы саласын дамыту, еліміздің энергетикалық әлеуетін нығайту және электр энергиясына деген сұранысты қамтамасыз ету бағытындағы міндеттерге тоқталды.
 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев жұмыспен қамту, халықтың табысын арттыру, еңбек нарығын дамыту және әлеуметтік қолдау мәселелерін түсіндірді. Ал Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, кәсіпкерлікті қолдау, инвестиция тарту және цифрлық экономиканы қалыптастыру бағытындағы басымдықтарды баяндады. Кездесуге Кентау қаласының 150-ге жуық тұрғыны қатысты. Сонымен қатар, қалалық ақсақалдар алқасының төрағасы Мұхтар Молжігітов пен қалалық Қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Бақытжан Аширбаев пікір білдірді.
 
 
Бұдан кейін республикалық жұмыс тобы Кентау қаласындағы №5 жылу электр орталығына барды. Онда жұмысшы топ өкілдері кәсіпорынның жұмысымен танысып, ұжыммен кездесті. Кәсіпорын 1952 жылы пайдалануға берілген. Нысанның негізгі қызметі – электр және жылу энергиясын өндіру.
 
Кәсіпорында қазіргі таңда 241 қызметкер еңбек етеді. Кездесу барысында энергетика саласын жаңғырту, өндірістік қуаттарды тиімді пайдалану, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және сала мамандарының еңбек жағдайлары мәселелері сөз болды. Вице-министрлер Жолдауда айқындалған міндеттерге қатысты түсіндірме жұмыстарын жүргізді.

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