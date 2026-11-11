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  • – 16°С-қа дейін аяз: Алдағы үш күнде өңірлерде қар жауып, көктайғақ болады

– 16°С-қа дейін аяз: Алдағы үш күнде өңірлерде қар жауып, көктайғақ болады

2026 жылғы 12-14 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.

11 Қараша 2026, 16:05
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 11 Қараша 2026, 16:05
11 Қараша 2026, 16:05
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК алдағы үш тәулікте республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады деп болжады.

Бірқатар өңірде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Елдің оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауып, көктайғақ құбылыстары болжанады. Жекелеген күндері елдің батысында, солтүстігінде, орталығында, ал 13 қарашадан бастап оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, елдің шығысында жаяу бұрқасын соғады. Түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман күтіледі, - деп жазылған синоптиктердің хаьарламасында. 

Ауа температурасы:

  • Батыста: түнде 2-9 градус жылыға дейін жоғарылайды, күндіз 8-17 градус жылы болады.

  • Солтүстікте: түнде 2-10 градус аязға дейін төмендейді, күндіз негізінен 2 градус аяз бен 5 градус жылы аралығында болады.

  • Орталықта және шығыста: түнде 5-15 градус аязға дейін төмендейді, күндіз негізінен 3 градус аяз бен 5 градус жылы аралығында болады.

  • Оңтүстікте: түнде 1-8 градус аязға дейін төмендейді, күндіз 5-12 градус жылыға дейін жоғарылайды.

  • Оңтүстік-шығыста: түнде 3-8 градус, таулы аудандарда 11-16 градус аяз болады. Күндіз 2-10 градус жылыға дейін жоғарылайды, таулы аудандарда 1-6 градус аяз болады.

Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады

Сондай-ақ, қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны хабарланды. 

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