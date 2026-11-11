Алматы бір түнде әлемдегі ауасы ең таза қалалардың қатарына қосылды: Бұған не себеп?
Түтінмен күресіп үйренген Алматы күтпеген жерден ауасы ең таза қалалардың қатарына қосылды. Толассыз жауған жаңбыр атмосфераның ластану деңгейін күрт төмендетіп, оңтүстік астана ауа сапасы нашар қалалар рейтингінің соңғы сатысына жайғасты. Алайда экологиялық жағдайдың жақсаруы басқа мәселеге ұласты. Ауа тазарғанымен, қала көшелерін су баса бастады.
11 қараша күні таңертең Алматы швейцариялық IQAir платформасы жариялаған рейтингте 126 қаланың ішінде 126-орынға ие болды. Бұл тізімде қалалар ауаның ластану деңгейіне қарай орналасады. Сондықтан соңғы орын Алматыда өлшеу жүргізілген сәтте ауа ластануының ең төмен көрсеткіші тіркелгенін білдіреді.
Алматыдағы ауа сапасының индексі (AQI) небәрі 10 пунктті құрады. Салыстыру үшін, Мельбурн мен Сиэтлде бұл көрсеткіш 21, Торонто мен Сан-Францискода 19, ал Жапонияның Кобе қаласында 17 пункт болған.
AQI шкаласы бойынша 0-ден 50-ге дейінгі көрсеткіш ауа сапасының жақсы екенін білдіреді. Көрсеткіш неғұрлым төмен болса, атмосфераның ластану деңгейі де соғұрлым аз болады.
Дегенмен, бұл жылдық рейтинг емес, белгілі бір уақыттағы өлшеу нәтижесі екенін ескерген жөн. Көрсеткіштер үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан бір таңертеңгі өлшемге сүйеніп, Алматыны ғаламшардағы ең таза қала деп атауға болмайды.
Жаңбыр түтінді шайып, метроны су басты
Ауа сапасының жақсаруы 10 қараша күні кешке басталған нөсер жауынмен тұспа-тұс келді. Жаңбыр ауадағы шаң мен басқа да ластаушы бөлшектерді өзіне сіңіріп, жерге түсіру арқылы атмосфераның тазаруына ықпал етеді.
Алайда түтінмен бірге жауын-шашын қалалық инфрақұрылымның бірқатар мәселесін де айқындап берді.
11 қараша күні таңертең әлеуметтік желілерде «Алатау» метро станциясының кіреберісін су басқан сәт түсірілген видеолар тарады. Кадрлардан жерасты жаяу жүргіншілер өткеліне су жиналып, баспалдақтың төменгі бөлігіне дейін жайылғанын көруге болады.
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Әсіресе Абай даңғылы мен Жароков көшесінің қиылысындағы жағдай күрделі болған.
Алматы метрополитенінің өкілдері су басу себебін қалалық су бұру жүйесінің шамадан тыс толып кетуімен түсіндірді. Соның салдарынан Абай даңғылының деңгейінен төмен орналасқан «Алатау» станциясының солтүстік жаяу жүргіншілер өткелін су басқан.
Қазіргі уақытта метрополитен қызметінің мамандары жиналған суды сорып, аумақты тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су басу салдарын жою жұмыстары жалғасуда, – деп хабарлады метрополитен өкілдері.
Сонымен қатар станция қалыпты режимде жұмыс істеп тұр.
Метрополитеннің мәліметінше, жолаушыларға қызмет көрсетуге ешқандай шектеу қойылмаған.
Әсіресе жақында жөндеу жұмыстары жүргізілген аумақтарда тұрғындардың наразылығы басым. Олардың айтуынша, арық арналары жабылғаннан немесе өзгертілгеннен кейін жол жиегіндегі су бұрынғыдай ағып кетпейтін болған.
Жарияланған видеолардың бірінде көліктердің үлкен шалшықтардан өтіп, жаяу жүргіншілерге су шашыратып жатқаны көрінеді.
Дегенмен, судың жиналу себептеріне қатысты тұрғындардың болжамдары әзірге ресми түрде расталған жоқ.
Әкімдік коммуналдық қызметтерді күшейтілген жұмыс режиміне көшірді
Алматыда ұзаққа созылатын жауын-шашын болатыны алдын ала ескертілген. Әкімдіктің Қазгидрометке сілтеме жасап хабарлауынша, жаңбыр 10 қараша кешінен 12 қараша түніне дейін жалғасуы тиіс.
Ең мол жауын-шашын 11 қарашаға қараған түні болжанған. Қалада 20 миллиметрге дейін, ал таулы аймақтарда 30 миллиметрге дейін жауын-шашын түсуі мүмкін болған. Күндіз тағы 5-7 миллиметр жауын-шашын күтілген.
Қолайсыз ауа райына байланысты Алматының коммуналдық қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді.
Әкімдіктің мәліметінше, су басу жағдайларының алдын алу және оның салдарын жою үшін жалпы саны 1579 адамнан тұратын 85 жедел бригада кезекшілікке қойылған. Сондай-ақ 415 арнайы техника, 97 мотопомпа және 2950 құм салынған қап дайындалған.
Қаланы күнделікті тазалау және күтіп ұстау жұмыстарына 3080 жол жұмысшысы мен 1225 арнайы техника жұмылдырылмақ.
Ауа тазалығы ұзаққа созыла ма?
Қазгидрометтің болжамынша, 11 қарашада Алматыда жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын сақталады. Кей уақытта жауын-шашын қатты болуы мүмкін. Сонымен қатар тұман түсіп, желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді деп күтілуде.
12 қарашаға қараған түні жаңбыр мен қар жаууы ықтимал. Одан кейін жауын-шашын біртіндеп тоқтайды.
Ауа сапасының қазіргі жақсаруы ұзаққа созылмауы мүмкін. Жаңбыр тоқтағаннан кейін, әсіресе жел баяу соғып, зиянды қалдықтардың таралуына қолайсыз жағдай қалыптасса, ауадағы ластаушы заттардың концентрациясы қайтадан артуы ықтимал.
Әзірге Алматы ерекше ауа райы құбылысын бастан өткеріп жатыр. Қала ауасы әлемнің көптеген ірі шаһарларымен салыстырғанда тазара түскенімен, тұрғындар таза ауамен тыныстау мүмкіндігі үшін су басқан өткелдер мен көшелердің қолайсыздығына тап болды.
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