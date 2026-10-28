Тоқаевтың халыққа Жолдауы басталды
28 Қазан 2026, 11:00
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28 Қазан 2026, 11:0028 Қазан 2026, 11:00
269Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын жариялауды бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Іс-шараға Құрылтай депутаттары, Үкіметтің және Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың басшылары, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысып жатыр.
Мемлекет басшысының Жолдауын республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көруге болады.
Айта кетейік, Президент қазан айында Қазақстан халқына Жолдау жасайтыны хабарланды.
Сондай-ақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауын 28 қазанда жариялайтынын жеткізді.
Бұған дейін Президенттің халыққа Жолдауын қашан және қайдан қарауға болатынын да жазған болатынбыз.
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