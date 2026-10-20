Президент Жолдауын қашан жариялайтынын жеткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауын қашан жариялайтынын айтты.
20 Қазан 2026, 20:12
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20 Қазан 2026, 20:1220 Қазан 2026, 20:12
274Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауын қашан жариялайтынын айтты. Президент ол туралы Х парақшасында жазды.
28 қазанда түске дейін жылдағы дәстүрге сай Қазақстан халқына Жолдауымды жариялаймын. Қазір осы маңызды құжаттың мәтінімен жұмыс істеп жатырмын, - деп жазды Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, бұған дейін Президент қазан айында Қазақстан халқына Жолдау жасайтыны хабарланды.
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