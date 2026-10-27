Президент Жолдауы: Қашан және қайдан қарауға болады?
28 қазан: Мемлекет басшысы халқына кезекті Жолдауын арнайды
27 Қазан 2026, 18:02
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27 Қазан 2026, 18:0227 Қазан 2026, 18:02
174Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 28 қазан күні Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Іс-шараға Құрылтай депутаттары, Үкіметтің және Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың басшылары, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады.
Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00-ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Айта кетейік, бұған дейін Президент қазан айында Қазақстан халқына Жолдау жасайтыны хабарланды.
Сондай-ақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауын 28 қазанда жариялайтынын жеткізді.
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