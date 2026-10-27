Президент Жолдауы: Қашан және қайдан қарауға болады?

28 қазан: Мемлекет басшысы халқына кезекті Жолдауын арнайды

27 Қазан 2026, 18:02
АВТОР
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Ақорда 27 Қазан 2026, 18:02
27 Қазан 2026, 18:02
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 28 қазан күні Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Іс-шараға Құрылтай депутаттары, Үкіметтің және Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың басшылары, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады.

Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00-ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі.

Айта кетейік, бұған дейін Президент қазан айында Қазақстан халқына Жолдау жасайтыны хабарланды. 

Сондай-ақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауын 28 қазанда жариялайтынын жеткізді. 

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