Тоқаевтың Германияға сапары: Штайнмайер маңызды мәлімдеме жасады
Қазақстан мен Германия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді. Кездесуде екіжақты ынтымақтастықтың нәтижесі мен болашағы сөз болды.
Қазақстан мен ГФР президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы Германияға сапармен келуге шақырып, қонақжайлық көрсеткені үшін Франк-Вальтер Штайнмайерге алғыс айтты.
Қазақстан Президенті Германия еліміздің Еуропадағы басты стратегиялық серіктесі саналатынына, ал екіжақты ынтымақтастық өзара сенімге, құрметке және ортақ мүддеге негізделгеніне назар аударды, - делінген Ақорданың хабарламасында..
Қасым-Жомарт Тоқаев келесі жылы дипломатиялық қатынас орнағанына 35 жыл толатынын еске салды. Осынау кезеңде екі ел серіктестіктің барлық бағытында елеулі табысқа қол жеткізді.
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер Қасым-Жомарт Тоқаевтың Астана мен Берлин арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты кеңейтуге қосқан үлесін жоғары бағалайтынын жеткізді.
Ол Қазақстан Президентінің бұл сапары екіжақты қарым-қатынасқа тың серпін беріп, мүлдем жаңа деңгейге шығаратынына сенім білдірді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан Президентінің Германияға ресми сапары басталды. Берлинде Тоқаевты салтанатты рәсіммен қарсы алып, кейін келіссөзге жол тартты.
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