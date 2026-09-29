Берлинде Тоқаевты қалай қарсы алды? Салтанатты рәсім өтті

Қазақстан Президентінің Германияға ресми сапары басталды. Берлинде Тоқаевты салтанатты рәсіммен қарсы алып, кейін келіссөзге жол тартты.

29 Қыркүйек 2026, 18:10
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 29 Қыркүйек 2026, 18:10
29 Қыркүйек 2026, 18:10
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Германия Федеративтік Республикасының Қорғаныс министрлігінде Берлинге ресми сапармен келген Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алу рәсімі өтті.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды.

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

Салтанатты іс-шара аяқталғаннан кейін мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізу үшін Германия Федералдық Президентінің резиденциясына барды, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Қасым-Жомарт Тоқаев резиденциядағы Құрметті қонақтар кітабында естелік жазба қалдырды.

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