Тоқаев жаңа министрге білім беру сапасына қатысты міндеттер жүктеді

Мемлекет басшысы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев кездесуде мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен ұлттық жобаларды тиімді іске асырудың маңызды екенін атап өтті.
Сондай-ақ Президент білім беру сапасын арттыру, саладағы өзекті мәселелерді уақтылы шешу және азаматтармен тығыз қарым-қатынас орнату қажеттігіне назар аударып, нақты міндеттер жүктеді.
Айта кетейік, бүгін Оқу-ағарту министрі лауазымына Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова тағайындалды. Ол қызметін қарапайым мұғалім болып бастаған.