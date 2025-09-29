Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев жаңа министрге білім беру сапасына қатысты міндеттер жүктеді

Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев кездесуде мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен ұлттық жобаларды тиімді іске асырудың маңызды екенін атап өтті.

Сондай-ақ Президент білім беру сапасын арттыру, саладағы өзекті мәселелерді уақтылы шешу және азаматтармен тығыз қарым-қатынас орнату қажеттігіне назар аударып, нақты міндеттер жүктеді.

Айта кетейік, бүгін Оқу-ағарту министрі лауазымына Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова тағайындалды. Ол қызметін қарапайым мұғалім болып бастаған.

