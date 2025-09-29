Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мұғалімнен министрге дейін: Жұлдыз Сүлейменова кім?

Бүгiн, 09:56
966
Мәжіліс
Фото: Мәжіліс

Бүгін Оқу-ағарту министрі лауазымына Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова тағайындалды. Сүлейменова қызметін қарапайым мұғалім болып бастаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жұлдыз Сүлейменова – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің VII және VIII шақырылымдарының депутаты, PhD докторы, Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық құрылтайдың мүшесі.

Сүлейменова кім?

Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова 1983 жылы 25 тамызда Ақтөбе облысында дүниеге келген. Ол – жоғары білімді тұлға.

  • Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде тарих мамандығы бойынша бакалавриат бітіріп, кейін философия және саясаттану мамандығы бойынша магистратура мен докторантураны аяқтаған.
  • 2012 жылы “Мәдениеттану” мамандығы бойынша PhD доктор дәрежесін алған.

Қызмет жолы

Өзінің кәсіби және қоғамдық қызметін Жұлдыз Сүлейменова жастар ісі, білім, басқару салаларында бастады:

  • 2000-2004 жж. - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (ҚазҰУ) Тарих факультеті, «Тарих» мамандығы бойынша бакалавриат;
  • 2006-2008 жж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Философия және саясаттану факультеті, «Мәдениеттану» мамандығы бойынша докторантура;
  • 2008-2011 жж. ҚазҰУ докторантурасын «Философия және саясаттану» мамандығы бойынша бітірді. 2012 жылы «Мәдениеттану» мамандығы бойынша PhD дәрежесін алды.
  • 2000-2004 жылдары — әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттік өзіндік басқарма төрағасы болды.
  • 2004-2006 жылдары — Алматы Экономика және статистика академиясының Ақтөбе институтының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы, Жастар ісі жөніндегі комитетінің төрағасы болды.
  • 2006-2007 жылдары — «Отан» Республикалық саяси партиясы филиалының Ақтөбе облысы бойынша жастар ісі жөніндегі кеңесшісі, «Жас Отан» Жастар қанаты республикалық кеңесі төрағасының орынбасары болды.
  • 2007-2008 жылдары — Ы. Алтынсарин №159 көпсалалы гимназиясының тарих және құқық пәнінің мұғалімі (Алматы) болды.
  • 2010-2011 жылдары — Қазақ ұлттық аграрлық университетінің тәрбие ісі жөніндегі проректорының орынбасары, жастар әкімшілігінің төрағасы болды.
  • 2011 ж. — Халықаралық бизнес академиясының студенттермен жұмыс жөніндегі деканы болды.
  • 2011-2012 жылдары — Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бас ғылыми хатшысы болды.
  • 2012-2014 жылдары — «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру саясаты және бағдарламалар департаментінің аға менеджері болды.
  • 2014-2017 жылдары — «Назарбаев Зияткерлік мектептері» Білім беру саясаты және бағдарламалар департаменті директорының орынбасары болды.
  • 2017-2019 жылдары — «Назарбаев Зияткерлік мектептері» Даму департаментінің директоры болды.
  • 2019-2021 жылдары — Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» директоры болды.

Мектептен Парламентке дейін

2021 жылы Ж.Сүлейменова «AMANAT» партиясының тізімі арқылы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты болып сайланды.
Ол Мәжілісте әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі болды.

2023 жылдан бастап қайта сайланып, VIII шақырылымда депутат қызметін бүгінге дейін жалғастырды.

Қоғамдық және заңнамалық бастамалары

Жұлдыз Сүлейменова қоғамдағы өткір мәселелерге белсене араласады. Олардың кейбірі:

  • Балалар мен жасөспірімдердің психикасы, өз-өзіне қол жұмсау жағдайлары жайлы алаңдаушылығы туралы жарияланған жазбалары бар.
  • Білім саласында: орта білімнің сапасын арттыру, мұғалімдердің мүмкіндіктерін нығайту, әдістемелік жұмыстарды дамыту мәселелерін көтерген.
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар: мектептегі бухгалтерлердің заңсыз әрекеттеріне назар аударып, комплаенс қызметін енгізу қажеттігін айту арқылы реформалар ұсынған.
  • Әйелдер мен балалар құқығын қорғау заң жобаларын қолдауы: тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы нормалар енгізуді насихаттаған.
Жұлдыз Сүлейменова бірнеше мемлекеттік және қоғамдық марапаттарға ие:

  • «Құрмет» ордені (2021)
  • «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл» мерейтойлық медалі
  • Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі (мектеп және педагогика саласына қосқан үлесі үшін) және т.б.

Жұлдыз Сүлейменова – қазіргі Қазақстандағы жас әрі белсенді саясаткерлердің бірі. Ол білім, мәдениет, әлеуметтік мәселелер саласында құқықтық бастамалар көтерумен танылған. Оның жұмысы қоғамдағы осал топтардың – балалардың, әйелдердің – құқықтары мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғани Бектайұлы Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды. Оның орнына депутат Жұлдыз Сүлейменова тағайындалғанын хабарлаған едік.

