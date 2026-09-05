Ескерткіштер ұлттық бірегейлік пен ортақ құндылықтарды дәріптеуі керек – Ерлан Қарин

Оның айтуынша, ескерткіштер ұлттық бірегейлік пен ортақ құндылықтарды дәріптеуі керек.
Алдағы уақытта тарихи жадты сақтау мәселелерімен жүйелі түрде айналысатын боламыз. Осыған дейін ескерткіштерді орнатуды реттеп, тәртіпке келтірдік. Енді олардың мағыналық, мазмұндық сапасына қатысты жұмысты бастаймыз. Өйткені, барлығына ортақ бір ұстаным керек. Өңірлерде ашылған ескерткіштерден жершілдік пен қоғамдағы тағы да басқа бір кеселдердің белгілері байқалады. Шын мәнінде, қандай да бір ескерткіш, мүсін немесе шағын сәулет формасы болсын белгілі бір деңгейде ұлттық бірегейлікті дамытуға, ортақ қоғамдық құндылықтарды орнықтыруға қызмет етуі керек, – деді ол.
Вице-Президенттің пікірінше, сол себепті қалыптасқан осы бір кемшіліктерді түзетумен жүйелі әрі тұрақты негізде айналысуды көздеп отыр.
Бұл ретте, еліміздің бірқатар танымал мүсіншілерімен кездесіп, өз ой-пікірлеріммен бөлістім. Олармен бірнеше жаңа бағытта жұмыс жүргізуге келістік, – деді Ерлан Қарин.