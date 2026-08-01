Тоқаев Швейцария президентін құттықтады

Мемлекет басшысы екі ел арасындағы сауда, инвестиция, қаржы және білім салаларындағы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті.

1 Тамыз 2026, 12:44
АВТОР
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Ақорда 1 Тамыз 2026, 12:44
1 Тамыз 2026, 12:44
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Швейцария президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.

Ақорда таратқан мәліметке сәйкес, Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланды Швейцария Конфедерациясының Ұлттық күнімен құттықтады.

Бұл атаулы күн Швейцарияның бай тарихи мұрасын танытып, демократиялық тұғырының беріктігін және елдің бейтараптық қағидаттарға ұдайы бейіл екенін көрсетеді, – деп жазылған жеделхатта.


Президент Қазақстан Швейцариямен достыққа және өзара құрметке негізделген сан қырлы ынтымақтастықты жоғары бағалайтынына тоқталды. Сондай-ақ сауда, инвестиция, қаржы және білім салаларындағы ықпалдастықтың оң динамикасын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Швейцария халқына құт-береке тіледі.

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