Тоқаев Руанда президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Құттықтау жеделхатында Мемлекет басшысы Руанданы Қазақстанның Африкадағы сенімді серіктесі деп атап, ынтымақтастыққа жоғары баға берді.

Бүгiн 2026, 15:38
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 15:38
Бүгiн 2026, 15:38
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Руанда Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаме мен оның отандастарын Руанда Республикасының ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
 
Президент жеделхатында Руанда Республикасы Қазақстанның Африкадағы сенімді серіктесі саналатынын атап өтті. Сонымен қатар екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді.
 
Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаменің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Руанда халқына құт-береке тіледі.

Еске салсақ, кеше Президент тағы бір Африкадағы маңызды серіктес елдің Президентіне жеделхат жолдаған еді. Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасын ұлттық мерекесімен құттықтап, екіжақты ынтымақтастыққа қатысты маңызды мәлімдеме жасады.

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