Тоқаев Африкадағы маңызды серіктес елдің Президентіне жеделхат жолдады
Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасын ұлттық мерекесімен құттықтап, екіжақты ынтымақтастыққа қатысты маңызды мәлімдеме жасады.
Бүгiн 2026, 19:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:18Бүгiн 2026, 19:18
166Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбо мен оның отандастарын осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Президент еліміз Конго Демократиялық Республикасын Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастыратынын атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігер арқылы екіжақты ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Қасым-Жомарт Тоқаев Феликс-Антуан Чисекеди Чиломбоның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Конго Демократиялық Республикасының халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Бетін жасыру үшін ниқаб киген: Ақтөбеде қымбат смартфондарды ұрлаған күдіктілер ұсталды
- Бибісара Асаубаева ІІ дәрежелі «Барыс» орденін алды
- Жол апаты: Түркістан облысында бір отбасының бес баласы қаза тапты
- Павлодарда жантүршігерлік апат: Қарсы бағытқа шыққан көлік екі адамды қағып өлтірді
- Лайк үшін 15 тәулік: Желіде «жұлдыз» болғысы келген азамат қамауға алынды