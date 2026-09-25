  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Кінәлілер қатаң жазаланады – Қаза тапқандардың отбасыларына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды

Кінәлілер қатаң жазаланады – Қаза тапқандардың отбасыларына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды

25 Қыркүйек 2026, 22:42
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
akorda.kz 25 Қыркүйек 2026, 22:42
25 Қыркүйек 2026, 22:42
30
Фото: akorda.kz

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына көңіл айту жеделхаттарын жолдады.

Жеделхаттарды Маңғыстау және Түркістан облыстарының әкімдері, Бас мүфти Наурызбай Тағанұлы және қоғам өкілдері оқып, марқұмдардың жақындарына табыстады.

Президент өз жеделхатында қаза болғандардың туған-туыстарына шынайы көңіл айтып, қолдау білдірді. Сондай-ақ отбасыларына барлық қажетті көмек көрсетілетінін және кінәлілердің заң аясында ең қатаң жазаға тартылатынын жеткізді.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқан әскери қызметшілердің мемлекеттік наградаларға ұсынылатынын атап өтті.

Ең оқылған:

Наверх