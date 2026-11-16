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  • Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің Ақпараттық қауіпсіздік бөліміне жаңа басшы тағайындады

Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің Ақпараттық қауіпсіздік бөліміне жаңа басшы тағайындады

16 Қараша 2026, 14:33
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 16 Қараша 2026, 14:33
16 Қараша 2026, 14:33
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Қауіпсіздік кеңесінің Ақпараттық қауіпсіздік бөліміне жаңа басшы тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Болатұлы Шәлекенов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы да тағайындалды.

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