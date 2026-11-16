Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің Ақпараттық қауіпсіздік бөліміне жаңа басшы тағайындады
16 Қараша 2026, 14:33
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16 Қараша 2026, 14:3316 Қараша 2026, 14:33
112Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Қауіпсіздік кеңесінің Ақпараттық қауіпсіздік бөліміне жаңа басшы тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Болатұлы Шәлекенов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы да тағайындалды.