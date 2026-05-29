Тоқаев Путинді елорда әуежайынан шығарып салды
Сапар барысында Астанада екіжақты форматтағы бірқатар жоғары деңгейдегі кездесулер мен кеңейтілген келіссөздер өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге жасаған мемлекеттік сапарын аяқтаған Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинді елорда әуежайынан шығарып салды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.
Сапар барысында Астанада екіжақты форматтағы бірқатар жоғары деңгейдегі кездесулер мен кеңейтілген келіссөздер өтті. Тараптар саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту және өңіраралық байланыстарды дамыту мәселелерін жан-жақты талқылады.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық әріптестік пен одақтастық қатынастарды одан әрі нығайтуға және көпжақты форматтағы ынтымақтастықты дамытуға өзара ниеттерін растады. Бұл өз кезегінде екі ел арасындағы ұзақ мерзімді саяси және экономикалық байланыстардың тұрақты сипатын көрсетеді.
