Тоқаев пен Рахмон Астанада Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты
7 Қараша 2026, 16:48
БӨЛІСУ
7 Қараша 2026, 16:487 Қараша 2026, 16:48
118Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қазақстан мен Тәжікстан президенттері Астана қаласындағы Анатолий Храпатый көшесінде орналасқан Тәжікстан елшілігі жаңа ғимаратының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон рәсімдік лентаны қиды. Содан соң Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындады.
Мемлекеттер басшыларына Тәжікстан елшілігінің ғимараты туралы ақпарат беретін бейнеролик көрсетілді. Содан кейін олар дипломатиялық өкілдікті аралап көрді.
Қазақстан Президенті Құрметті қонақтар кітабына ізгі тілегін жазды.
Екі елдің көшбасшылары елшілік аумағына ағаш көшетін екті.
Ең оқылған:
- Бір жылдан бері жұмыс істей алмаған: Түркістан облысында 2,8 млрд теңгелік мақта зауыты іске қосылмақ
- Өзбекстанда уланып қалған қазақстандық балалар елге оралды
- Әл-Фарабидің идеялары «Таза Қазақстан» және «Адал азамат» ұстанымдарымен үндеседі – Президент
- Бай-бағландар да жәрдемақы алған: Мемлекет әлеуметтік көмекті неге қайта қарайды
- «Көк паспортты қимайтындар көбейді»: Журналист Қазақстан азаматтығына қатысты пікір білдірді