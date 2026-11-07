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  • Тоқаев пен Рахмон Астанада Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты

Тоқаев пен Рахмон Астанада Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты

7 Қараша 2026, 16:48
АВТОР
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Ақорда 7 Қараша 2026, 16:48
7 Қараша 2026, 16:48
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінің жаңа ғимаратын ашты.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қазақстан мен Тәжікстан президенттері Астана қаласындағы Анатолий Храпатый көшесінде орналасқан Тәжікстан елшілігі жаңа ғимаратының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон рәсімдік лентаны қиды. Содан соң Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындады.

Мемлекеттер басшыларына Тәжікстан елшілігінің ғимараты туралы ақпарат беретін бейнеролик көрсетілді. Содан кейін олар дипломатиялық өкілдікті аралап көрді.

Қазақстан Президенті Құрметті қонақтар кітабына ізгі тілегін жазды.

Екі елдің көшбасшылары елшілік аумағына ағаш көшетін екті.

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