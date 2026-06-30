Тоқаев пен Путин өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық туралы сөйлесті
Бүгiн 2026, 18:19
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Бүгiн 2026, 18:19Бүгiн 2026, 18:19
76Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президентінің биыл мамыр айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтар екіжақты ықпалдастықтың барлық бағытына айтарлықтай серпін бергенін атап өтті.
Екі ел үкіметтері аталған келісімдерді дәйекті түрде жүзеге асырып жатыр.
Әңгімелесу барысында шілде айының соңында Омбы қаласында ұйымдастырылатын ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады.
Президенттер жұмыс барысында тұрақты байланыста болуға келісті.
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