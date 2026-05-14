Тоқаев пен Ердоған Alem.ai жасанды интеллект орталығына барды

Қазақстан мен Түркия президенттері Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барды.

Бүгiн 2026, 19:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда Бүгiн 2026, 19:45
Бүгiн 2026, 19:45
103
Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоғанға еліміздегі басты технологиялық хабқа айналуды көздейтін орталықтың әлеуеті таныстырылды.

Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев екі ел басшыларына музей экспозициясы мен ЖИ-кинотеатрын көрсетіп, орталықтың ұзақмерзімді даму стратегиясы туралы мәлімет берді.

Сонымен қатар президенттерге Astana Smart City жобасы жөнінде баяндалды. 

Еске салайық, Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді.

Сондай-ақ 15 мамырда Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің тақырыбы – «Жасанды интеллект және цифрлық даму». 

Ең оқылған:

Наверх