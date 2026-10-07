Тоқаев Нигерия президентіне ұшақ апатына байланысты көңіл айтты
7 Қазан 2026, 15:47
БӨЛІСУ
7 Қазан 2026, 15:477 Қазан 2026, 15:47
159Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Нигерия Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ондо штатында Нигерия Әскери әуе күштерінің ұшағы апатқа ұшырап, адамдардың қаза табуына байланысты Президент Бола Ахмед Тинубуға көңіл айтты. Мемлекет басшысы жеделхатта жақындарынан айырылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді, – делінген Ақорда ақпаратында.
Еске салайық, бұған дейін хабарлағанымыздай, Нигерияның оңтүстік-батысындағы Ондо штатында әскери ұшақ апатқа ұшырап, борттағы 32 адамның барлығы қаза тапты. Қайғылы оқиға 5 қазанда болған.
Ең оқылған:
- Қазақстанда алкогольге ең көп ақша жұмсайтын өңір анықталды
- Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы ұсталды
- Қар жауып, үсік жүреді: 7 қазанға ауа райы болжамы
- Алматы облысында балаларды көлігімен қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізуші ұсталды
- Қазақстанның алты өңірінде жүргізушілерге қар жауатыны туралы ескерту жасалды