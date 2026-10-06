Нигерияда әскери ұшақ апатқа ұшырап, 32 адам қаза тапты
Оқиға Нигериядағы соңғы жылдардағы ең ауыр авиациялық апаттардың бірі болды.
Нигерияның оңтүстік-батысындағы Ондо штатында әскери ұшақ апатқа ұшырап, борттағы 32 адамның барлығы қаза тапты. Қайғылы оқиға 5 қазанда болған.
Reuters-тің хабарлауынша, Нигерия әуе күштерінің ATR-42 ұшағы Бенин-Ситиден Лагосқа жоспарлы рейс орындаған. Бортта 25 жолаушы және экипаждың жеті мүшесі болған.
Нигерия әуе күштері министрі Фестус Кейамоның айтуынша, әуе диспетчерлері ұшақпен жергілікті уақыт бойынша сағат 08:13-те байланысты үзген.
Кейін іздеу-құтқару қызметтері ұшақтың сынықтарын жағалаудағы Игбокода қаласының маңынан тапты. Апаттан аман қалғандар жоқ.
Нигерия президенті Бола Тинубу қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, апаттың себептерін анықтау үшін жан-жақты тергеу жүргізуді тапсырды.
Оқиға Нигериядағы соңғы жылдардағы ең ауыр авиациялық апаттардың бірі болды.