Нигерияда әскери ұшақ апатқа ұшырап, 32 адам қаза тапты

Оқиға Нигериядағы соңғы жылдардағы ең ауыр авиациялық апаттардың бірі болды.

6 Қазан 2026, 03:40
АВТОР
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pexels 6 Қазан 2026, 03:40
6 Қазан 2026, 03:40
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Фото: pexels

Нигерияның оңтүстік-батысындағы Ондо штатында әскери ұшақ апатқа ұшырап, борттағы 32 адамның барлығы қаза тапты. Қайғылы оқиға 5 қазанда болған.

Reuters-тің хабарлауынша, Нигерия әуе күштерінің ATR-42 ұшағы Бенин-Ситиден Лагосқа жоспарлы рейс орындаған. Бортта 25 жолаушы және экипаждың жеті мүшесі болған.

Нигерия әуе күштері министрі Фестус Кейамоның айтуынша, әуе диспетчерлері ұшақпен жергілікті уақыт бойынша сағат 08:13-те байланысты үзген.

Кейін іздеу-құтқару қызметтері ұшақтың сынықтарын жағалаудағы Игбокода қаласының маңынан тапты. Апаттан аман қалғандар жоқ.

Нигерия президенті Бола Тинубу қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, апаттың себептерін анықтау үшін жан-жақты тергеу жүргізуді тапсырды.

Оқиға Нигериядағы соңғы жылдардағы ең ауыр авиациялық апаттардың бірі болды.

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