Тоқаев Марокко мен Кубаға Қазақстанның жаңа елшілерін тағайындады
31 Қазан 2026, 11:46
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31 Қазан 2026, 11:4631 Қазан 2026, 11:46
87Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Марокко мен Кубаға Қазақстанның жаңа елшілерін тағайындады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
- Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
Айнұр Нұрланқызы Дәненова Қазақстан Республикасының Марокко Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды;
Олжас Әзілұлы Исабеков Қазақстан Республикасының Куба Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының Жарлығымен Андриан Көпмағамбетұлы Елемесов Қазақстан Республикасының Куба Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды.
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