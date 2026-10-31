Тоқаев Марокко мен Кубаға Қазақстанның жаңа елшілерін тағайындады

31 Қазан 2026, 11:46
АВТОР
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Ақорда 31 Қазан 2026, 11:46
31 Қазан 2026, 11:46
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Марокко мен Кубаға Қазақстанның жаңа елшілерін тағайындады.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді. 

  • Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

    Айнұр Нұрланқызы Дәненова Қазақстан Республикасының Марокко Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды;

    Олжас Әзілұлы Исабеков Қазақстан Республикасының Куба Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды.

Сондай-ақ Мемлекет басшысының Жарлығымен Андриан Көпмағамбетұлы Елемесов Қазақстан Республикасының Куба Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды.

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