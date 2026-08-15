Тоқаев Конго президентін құттықтады
Президент Қазақстан Конго Республикасын Африкадағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті.
15 Тамыз 2026, 10:31
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15 Тамыз 2026, 10:3115 Тамыз 2026, 10:31
80Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Конго президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасының президенті Дени Сассу-Нгессо мен оның отандастарын ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Президент еліміз Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Дени Сассу-Нгессоның жауапты қызметіне толайым табыс, достас Конго халқына құт-береке тіледі.
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