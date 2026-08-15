Тоқаев Конго президентін құттықтады

Президент Қазақстан Конго Республикасын Африкадағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті.

15 Тамыз 2026, 10:31
АВТОР
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Ақорда 15 Тамыз 2026, 10:31
15 Тамыз 2026, 10:31
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Конго президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасының президенті Дени Сассу-Нгессо мен оның отандастарын ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
 
Президент еліміз Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.
 
Қасым-Жомарт Тоқаев Дени Сассу-Нгессоның жауапты қызметіне толайым табыс, достас Конго халқына құт-береке тіледі.

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