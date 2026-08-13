Алматыда мас күйінде көлік жүргізген жүргізуші ұсталды
Жүргізушіге қатысты әкімшілік материал толтырылды.
13 Тамыз 2026, 23:56
БӨЛІСУ
13 Тамыз 2026, 23:5613 Тамыз 2026, 23:56
187Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Күндіз Алматыдағы көлік қозғалысы тығыз көшелердің бірінде патрульдік полиция қызметкерлері күдік тудырған жүргізушіні тоқтатты.
Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері Халилуллин көшесінде Hyundai Starex автокөлігін тоқтатып, құжаттарын тексеру кезінде жүргізушіден алкогольдің иісін сезген.
Ер адам медициналық куәландыруға жеткізілді. Тексеру нәтижесінде оның жеңіл дәрежедегі алкогольдік масаң күйде көлік басқарғаны анықталды.
Жүргізушіге қатысты әкімшілік материал толтырылды. Енді оған көлік құралын басқару құқығынан айыру және әкімшілік қамауға алу жазасы қарастырылуда. Соңғы шешімді сот қабылдайды.
Алматы полициясы мас күйінде көлік жүргізу жол қозғалысы қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретінін ескертеді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- +43°С ыстық, бұршақты нөсер: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
- Жол апатын жасап, Қонаевқа қарай қашқан: Бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған мас жүргізуші ұсталды
- Қазақстан туралы даулы мәлімдеме жасаған ресейлік блогер елден шығарылды
- Баласын сатқан әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды
- Жердің миллиондаған тұрғыны Күннің толық тұтылуын тамашалады