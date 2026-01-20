Тоқаев: Кешегі күнмен өмір сүруді тоқтататын уақыт келді

Ұлттық құрылтайда сөз сөйлеген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қоғам санасын жаңғырту қажеттігіне тоқталып, "тарихи жарақат алған ұл" психологиясынан арылудың маңызын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұрын да айтқам, қазір де атап өткім келеді: біз «тарихи жарақат алған» ұлт психологиясынан біржола арылуымыз керек. Басқа түскен қайғы-қасіреттің бәрін өзге халықтардан көру, ұлтымыздың маңдайына жазылған ащы тағдыр туралы тоқтаусыз пікірталас жүргізу – кешегі күнмен өмір сүру деген сөз, – дейді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев әлемнің түбегейлі өзгеріп жатқанын айтып, Қазақстан да осы үдерістен шет қалмауы тиіс екенін атап өтті.
Бүкіл әлем өзгеріп жатыр, бізге де өзгеретін уақыт келді. Біз – болашағы жарқын, жолы ашық жас мемлекетпіз. Сондықтан уақыт көшінен қалмай, тек алға қарай жүруіміз керек, – деді Президент.